RESTAURANTS FROM SPAIN | i ristoranti che servono l’autentica cucina di Spagna

Ilgiorno.it | 26 set 2025

I ristoranti certificati possono essere facilmente riconosciuti grazie al sigillo RESTAURANTS FROM SPAIN che espongono, un marchio che si fa strumento di appoggio e di riconoscimento di quei locali che sono gli ambasciatori nel mondo della cucina di Spagna, esempio per altre iniziative imprenditoriali della ristorazione e riferimento per tutti coloro che ricercano la vera cucina spagnola all’estero. Attualmente nel mondo ci sono più di 500 “Restaurants from Spain”. In Italia sono nove quelli che hanno già ottenuto il prestigioso riconoscimento: La Casa Ibérica (con quattro sedi), Albufera, Sevilla Mía e Sabor Catalán a Milano, Otra Vez a Roseto degli Abruzzi e CasaLoca a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

