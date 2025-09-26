Restano anche d' inverno i voli per Torino e Trapani dall' aeroporto d' Abruzzo

Ilpescara.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'aeroporto d'Abruzzo si volerà per Torino e Trapani anche nella stagione invernale 2025.La compagnia irlandese Ryanair, dopo il successo del periodo primaverile ed estivo, ha deciso di mantenere attivi i due collegamenti. Il collegamento tra il “Pasquale Liberi” e il capoluogo di regione del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: restano - inverno

