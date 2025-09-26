B enessere psicologico e salute della bocca: esiste un legame profondo tra questi due aspetti. Un legame noto da tempo alla scienza ma di cui in realtà facciamo esperienza un po’ tutti nel quotidiano. A chi non è mai capitato infatti, in situazioni di forte stress, per esempio prima di un esame o di un colloquio di lavoro, di ritrovarsi con la la bocca improvvisamente asciutta e la salivazione azzerata? La respirazione consapevole per contrastare lo stress X Ansia e ‘bocca asciutta’: perché succede?. «Questo fenomeno è dovuto all’attivazione del sistema nervoso simpatico, quello deputato cioè alla classica reazione di attacco-fuga – spiega la professoressa Maria Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta, che ha recentemente curato per Curasept, azienda italiana leader nella salute orale, un’indagine sul legame tra sorriso e salute mentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Respirazione humming: la tecnica semplice che aiuta il benessere mentale