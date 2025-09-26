Renzi | Meloni è irresponsabile alimenta un clima devastante
ROMA – “Il presidente del consiglio deve avere una postura tale da proporre soluzioni per le questioni più delicate a livello internazionale. E invece Meloni usa l’Onu come tribuna per attaccare le opposizioni”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), ieri sera a “Otto e mezzo” su La7. “Meloni è una irresponsabile. Non si sta rendendo conto che se alimenta un clima devastante sta facendo male al Paese”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: renzi - meloni
