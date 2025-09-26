Renzi | Meloni è irresponsabile alimenta un clima devastante

Lopinionista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Il presidente del consiglio deve avere una postura tale da proporre soluzioni per le questioni più delicate a livello internazionale. E invece Meloni usa l’Onu come tribuna per attaccare le opposizioni”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), ieri sera a “Otto e mezzo” su La7. “Meloni è una irresponsabile. Non si sta rendendo conto che se alimenta un clima devastante sta facendo male al Paese”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

renzi meloni 232 irresponsabile alimenta un clima devastante

© Lopinionista.it - Renzi: “Meloni è irresponsabile, alimenta un clima devastante”

In questa notizia si parla di: renzi - meloni

Paper Fest, Ranieri presenta Il rottamato: “Renzi? Si ricicla a sinistra, ma ha votato le misure di Meloni”

Renzi: “Pier Silvio Berlusconi difende Meloni e attacca me, lascio Mondadori”

Renzi attacca Pier Silvio Berlusconi: "Difende Meloni e attacca me, lascio Mondadori"

renzi meloni 232 irresponsabileCosa si dice in TV, Renzi: “Meloni &#232; irresponsabile”. Conte: “Smetta di fare la vittima”. Maiorino (M5s): “Flotilla? La missione fa cadere la maschera di Netanyahu” - Nei salotti dei talk show nostrani si continua a parlare della Flotilla e delle ultime dichiarazioni della premier. blitzquotidiano.it scrive

Renzi: Meloni &#232; irresponsabile, alimenta clima devastante - (askanews) – “Il presidente del Consiglio deve avere una postura tale da proporre soluzioni per le questioni più delicate a livello internazionale. Secondo askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Renzi Meloni 232 Irresponsabile