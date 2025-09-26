Rende si prepara al grande evento tennistico presentato il torneo 125 | da lunedì al via il tabellone principale

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Chiappetta Sport Village si curano gli ultimi dettagli. Il conto alla rovescia per l’inizio del WTA 125 ormai è scaduto. Domenica a partire dalle 10 del mattino i primi incontri di qualificazione. Da lunedì spazio al tabellone principale con l’inizio di un torneo che vedrà come protagoniste giocatrici che occupano posizioni di prestigio nel ranking mondiale. Saranno 32 le giocatrici che formeranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

rende si prepara al grande evento tennistico presentato il torneo 125 da luned236 al via il tabellone principale

© Feedpress.me - Rende si prepara al grande evento tennistico, presentato il torneo 125: da lunedì al via il tabellone principale

In questa notizia si parla di: rende - prepara

rende prepara grande eventoRende si prepara al grande evento tennistico, presentato il torneo 125: da lunedì al via il tabellone principale - Il conto alla rovescia per l’inizio del WTA 125 ormai è scaduto. Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Rende Prepara Grande Evento