Remigrazione centinaia di striscioni in tutta Italia | il comitato lancia la proposta di legge

Roma, 26 sett – Nella notte tra mercoledì e giovedì, in numerose città italiane – da Torino a Palermo, passando per Roma, Milano, Verona, Bari, Cagliari e decine di centri medi e piccoli – sono comparsi centinaia di striscioni con una sola parola, scritta a caratteri cubitali: “Remigrazione”. L’azione, organizzata in contemporanea, è stata rivendicata dal comitato Remigrazione e Riconquista, nato nei mesi scorsi da una rete di movimenti identitari e associazioni civiche. La remigrazione invade le strade italiane. Per gli organizzatori, l’iniziativa ha l’obiettivo di « portare all’attenzione pubblica un tema finora lasciato ai margini del dibattito politico e mostrare che dietro lo slogan c’è una proposta di legge già depositata ». 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

