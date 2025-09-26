Regione Schifani ha sconfito il debito ma il debito non lo sa

Il Presidente Schifani annuncia la fine del disavanzo come fosse la liberazione della Sicilia dalle catene fiscali. Ma il diavolo del debito finanziario — 4 miliardi e rotti — resta lì, come il Woland del "Maestro e Margherita". L’avanzo da 2 miliardi viene già promesso in spesa, mentre il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

regione schifani ha sconfitoLa Regione dopo 10 anni di deficit chiude con un avanzo di 2 miliardi, Schifani: «Risultato straordinario» - Il governo Schifani ha azzerato in tre anni il disavanzo che si era ritrovato pari a 4 miliardi, portando il bilancio in avanzo di amministrazione di 2,15 miliardi, come riporta il rendiconto 2024. Lo riporta lasicilia.it

Sicilia, Schifani annuncia: “Disavanzo azzerato, conti in ordine e 3 miliardi di avanzo” - La Regione siciliana archivia anni di disavanzo e torna a parlare di bilancio in attivo. Da tp24.it

