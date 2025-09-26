Regione regala 80mila euro ai cacciatori Farò un esposto

"La Regione regala 80mila euro ai cacciatori, presenteremo un esposto alla Procura". A denunciarlo è Gianluca Carrabs, candidato alle elezioni regionali per Avs, in riferimento a un atto firmato nei giorni scorsi dall’assessore regionale Antonio Maria Antonini. Il provvedimento riguarda l’esenzione dal pagamento per le ispezioni sanitarie sugli ungulati abbattuti durante l’attività venatoria e parla di 80mila euro stanziati nel bilancio regionale "per farsi carico delle ispezioni sanitarie, dall’1 ottobre e per tutta la durata della nuova stagione 202526 e per tutte le forme di caccia". Il suo scopo è di "non gravare ulteriormente su cacciatori e operatori faunistici" definendo "qualificante per una gestione efficiente del cinghiale, anche in chiave riduzione dei danni che tale specie provoca all’ economia regionale " la presenza di "un’ampia partecipazione di cacciatori e di operatori faunistici autorizzati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

