Regione Miccichè su Sammartino assessore all’agricoltura | Settore strategico per il futuro dei giovani

Con il ritorno di Luca Sammartino nelle sue funzioni di Vicepresidente della Regione e Assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, arriva una conferma importante per la crescita della nostra regione. “Rivolgiamo a Luca Sammartino un grande augurio di buon lavoro – dichiara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: regione - miccich

Lutto per il Presidente della Regione, morto il fratello maggiore Rosario Schifani - facebook.com Vai su Facebook

Regione, Sammartino torna vicepresidente ed assessore, Miccichè: “Settore strategico per il futuro dei giovani” - Con il ritorno di Luca Sammartino nelle sue funzioni di Vicepresidente della Regione e Assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, arriva una conferma importante per la crescita d ... Secondo blogsicilia.it

Regione Siciliana: Luca Sammartino è di nuovo assessore, firmato il decreto del Presidente. Domani il giuramento - Il presidente Renato Schifani ha firmato l’atteso decreto di nomina il cui arrivo era annunciato per oggi e ... Lo riporta gazzettinonline.it