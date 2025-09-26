Regionali Puglia 2025 l’assessora al Turismo di Vieste Graziamaria Starace scende in campo con Decaro

Foggiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessora al Turismo di Vieste, Graziamaria Starace, ufficializza la sua candidatura al Consiglio regionale nella lista Decaro Presidente. “Ogni percorso ha le sue sfide, ma alcune valgono più di altre. Il mio è quello di una madre di tre figli, che ha imparato presto a trasformare la fatica in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

regionali puglia 2025 l8217assessoraElezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e 24 novembre - Le elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre rappresentano un appuntamento decisivo per la politica del territorio. Scrive pugliapress.org

regionali puglia 2025 l8217assessoraElezioni Regionali 2025, si vota il 23-24 novembre: firmati i decreti che indicono le consultazioni - ll presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato ieri – 24 settembre - Secondo foggiacittaaperta.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Puglia 2025 L8217assessora