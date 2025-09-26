Regionali Marche 2025 | quando si vota e i candidati

Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l’elezione del presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche. Sono 1 milione e 330mila e 501 i marchigiani chiamati al voto in questa tornata elettorale nelle 1.572 sezioni che saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle ore 7 alle 15. Marche: ecco chi sono i candidati. I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono sei. Ecco chi sono Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra). Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare). Francesco Gerardi (Forza del Popolo). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Marche 2025: quando si vota e i candidati

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni Marche 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Le elezioni regionali 2025 nelle Marche si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre. Scrive fanpage.it

Elezioni regionali Marche: quando (e come) si vota con orari ai seggi: i programmi di Ricci e Acquaroli - Domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 i cittadini marchigiani saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Regione. Riporta ilmessaggero.it