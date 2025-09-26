Regionali Campania 2025 De Luca | Siamo al circo equestre | non ho un candidato senza programma

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente uscente Vincenzo De Luca attacca: "C'è un inizio di candidatura, ma fin quando non mi sarà chiarito il programma, io non ho candidati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

regionali campania 2025 deRegionali Campania 2025, De Luca: “Siamo al circo equestre: non ho un candidato senza programma” - Il presidente uscente Vincenzo De Luca attacca: "C'è un inizio di candidatura, ma fin quando non mi sarà chiarito il programma, io non ho candidati" ... Riporta fanpage.it

regionali campania 2025 deRegionali in Campania, De Luca: «Centrodestra? Si affida a Padre Pio per il candidato» - «Fra due mesi arriveranno nuovi statisti alla guida della regione Campania. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania 2025 De