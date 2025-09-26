Regionali 2025 Zannini ' rafforza' Forza Italia | adesione di tutta la giunta di Bellona
L’intera amministrazione comunale di Bellona ha scelto di aderire a Forza Italia, segnando un passaggio politico significativo per il partito di centro, dopo la decisione del consigliere regionale Giovanni Zannini di aderire al partito oggi guidato da Antonio Tajani. Oggi, durante la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: regionali - zannini
Elezioni regionali 2025. Zannini annuncia la ricandidatura ma non scioglie la riserva sul partito
Elezioni regionali, Zannini lancia un messaggio al centrosinistra: "Non abbiamo nulla in comune"
Elezioni regionali. Zannini ufficializza l'ingresso in Forza Italia: "Sostegno da governo nazionale e regionale"
https://tinyurl.com/49mhx97j -> Regionali. Zannini scrive a De Luca ed Oliviero: "Abbiamo dato risposte concrete, ora" - facebook.com Vai su Facebook
L'INTERVENTO - Il consigliere regionale Zannini in Forza Italia. Antropoli: «La sua presenza darà un grande slancio al partito» https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=71057:il-consigliere-regionale-zannini-in-forza-itali - X Vai su X
Elezioni regionali. Zannini prepara l'ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori - Con l'ingresso del consigliere regionale e degli ex 'Noi Moderati' si allarga il fronte centrista tra gli azzurri ... Da casertanews.it
Elezioni regionali 2025. Zannini annuncia la ricandidatura ma non scioglie la riserva sul partito - Annuncia la ricandidatura al Consiglio regionale: "Impegno massimo per la nostra comunità" “Ho deciso di ricandidarmi per il rinnovo del Consiglio regionale previsto il 23 novembre 2025 (ma la data no ... Scrive casertanews.it