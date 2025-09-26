Regionali 2025 Zannini ' rafforza' Forza Italia | adesione di tutta la giunta di Bellona

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intera amministrazione comunale di Bellona ha scelto di aderire a Forza Italia, segnando un passaggio politico significativo per il partito di centro, dopo la decisione del consigliere regionale Giovanni Zannini di aderire al partito oggi guidato da Antonio Tajani. Oggi, durante la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - zannini

Elezioni regionali 2025. Zannini annuncia la ricandidatura ma non scioglie la riserva sul partito

Elezioni regionali, Zannini lancia un messaggio al centrosinistra: "Non abbiamo nulla in comune"

Elezioni regionali. Zannini ufficializza l'ingresso in Forza Italia: "Sostegno da governo nazionale e regionale"

regionali 2025 zannini rafforzaElezioni regionali. Zannini prepara l'ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori - Con l'ingresso del consigliere regionale e degli ex 'Noi Moderati' si allarga il fronte centrista tra gli azzurri ... Da casertanews.it

regionali 2025 zannini rafforzaElezioni regionali 2025. Zannini annuncia la ricandidatura ma non scioglie la riserva sul partito - Annuncia la ricandidatura al Consiglio regionale: "Impegno massimo per la nostra comunità" “Ho deciso di ricandidarmi per il rinnovo del Consiglio regionale previsto il 23 novembre 2025 (ma la data no ... Scrive casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Zannini Rafforza