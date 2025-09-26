Regio Insubrica si cambia Testimone alla Lombardia Sertori nuovo presidente
Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia agli enti locali e ai rapporti con la Confederazione elvetica è il nuovo presidente della comunità di lavoro transfrontaliera della Regio Insubrica. Il passaggio di consegne dal Cantone Ticino alla Lombardia è avvenuto durante l’assemblea generale che si è svolta alle Ville Ponti a Varese. Momento in cui è stato celebrato il trentesimo anniversario dalla dichiarazione d’intesa con cui è stata costituita la Regio, firmata proprio a Varese il 19 gennaio 1995. La comunità di lavoro nasceva allora con l’obiettivo di promuovere la cooperazione nell’area italo-svizzera dei laghi prealpini e riunisce il Canton Ticino, le regioni Lombardia e Piemonte e le province del Verbano Cusio Ossola, Novara, Como, Lecco e Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: regio - insubrica
