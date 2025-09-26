Regio Insubrica si cambia Il presidente è Sertori
Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia agli enti locali e ai rapporti con la Confederazione elvetica è il nuovo presidente della comunità di lavoro transfrontaliera della Regio Insubrica. Il passaggio di consegne dal Cantone Ticino alla Lombardia è avvenuto durante l’assemblea generale che si è svolta alle Ville Ponti a Varese. Momento in cui è stato celebrato il trentesimo anniversario dalla dichiarazione d’intesa con cui è stata costituita la Regio, firmata proprio a Varese il 19 gennaio 1995. La comunità di lavoro nasceva allora con l’obiettivo di promuovere la cooperazione nell’area italo-svizzera dei laghi prealpini e riunisce il Canton Ticino, le regioni Lombardia e Piemonte e le province del Verbano Cusio Ossola, Novara, Como, Lecco e Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: regio - insubrica
REGIO INSUBRICA, LA #LOMBARDIA RICEVE LA PRESIDENZA DAL CANTONE #TICINO È per me un ONORE prendere il testimone da #NormanGobbi e condurre la #presidenza della #RegioInsubrica, che proprio nel 2025 celebra il trentennale dalla s - X Vai su X
Sertori nuovo presidente della Regio Insubrica: il testimone passa alla Lombardia Realtà che unisce Cantone Ticino, Regioni Lombardia e Piemonte e, tra le altre, anche le province di Como, Lecco e Varese. «Piattaforma fondamentale per il dialogo e la coop - facebook.com Vai su Facebook
Regio Insubrica, l’assessore Sertori nuovo presidente: “Da questa terre transita il 90% dei commerci tra Italia e Svizzera” - Passaggio di consegne della Presidenza dal Cantone Ticino alla Lombardia: l’assessore regionale con delega alla Confederazione Elvetica Massimo Sertori ha infatti assunto oggi la carica di Presidente ... Come scrive comozero.it
Regio Insubrica, il passaggio di testimone: Sertori nuovo presidente della comunità transfrontaliera - «Questa assemblea celebra trent’anni di impegno tangibile» ha sottolineato Gobbi, mentre Sertori promette con ... Scrive varesenoi.it