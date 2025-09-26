Reggia di Caserta | presentata Terra di Lavoro Wines tra vini cultura e innovazione

Si è svolta ieri, 25 settembre 2025, presso la Castelluccia nel Bosco Vecchio del Parco della Reggia di Caserta, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Terra di Lavoro Wines”, la manifestazione dedicata ai vini del territorio di Terra di Lavoro, promossa dal Consorzio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

