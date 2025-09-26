Reggia di Caserta | presentata Terra di Lavoro Wines tra vini cultura e innovazione
Si è svolta ieri, 25 settembre 2025, presso la Castelluccia nel Bosco Vecchio del Parco della Reggia di Caserta, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Terra di Lavoro Wines”, la manifestazione dedicata ai vini del territorio di Terra di Lavoro, promossa dal Consorzio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Reggia di Caserta, porte aperte al vino di qualità: «Spot per l'enologia» - È questo il proposito di “Terra di Lavoro Wines”, in programma da sabato 11 a lunedì 13 ottobre nel primo cortile ... Riporta ilmattino.it
Terra di Lavoro wines 2025 alla Reggia di Caserta, 11, 12 e 13 ottobre - Alla Castelluccia, nel Bosco vecchio del Parco della Reggia di Caserta, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di “Terra di Lavoro Wines”, moderata ... Scrive napolivillage.com