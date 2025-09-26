Per la Coppa Italia di Promozione si è disputato il recupero della seconda gara del triangolare tra il Barberino Tavarnelle e il Lebowski. Hanno prevalso gli ospiti al termine di una gara che ha visto il successo del Lebowski del tecnico Miliani per 3-0. Nonostante la buona partenza della squadra di casa, allenata da Lacchi, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15’ con un colpo di testa di Giuntoli (nella foto) su assist di Calbi. Al 26’ il Lebowski raddoppia con Ciancaleoni al termine di una bella azione corale. Allo scadere della prima frazione, terzo gol su rigore per gli ospiti segnato da Ciancaleoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Recupero Coppa Italia. Lebowski a valanga contro il Barberino