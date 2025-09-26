Reclutamento contro la povertà sanitaria | si cercano dodici medici e un farmacista

BRINDISI - Nell’ambito del Pnes (Programma nazionale Equità nella salute 2021-2027 Contrastare la Povertà sanitaria), la Asl Brindisi ha bandito un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di natura libero professionale. Dodici posti sono riservati a medici con abilitazione all'esercizio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

