Rebecca Manenti la figlia di Heather Parisi e sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo è diventata mamma

Rebecca Manenti, la prima figlia di Heather Parisi e l'ex marito Giorgio Manenti, è diventata mamma per la prima volta. Il 22 settembre è nata Sole, come annuncia pubblicando a qualche giorno di distanza dal parto uno scatto su Instagram. Immediato il commento della sorella, Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo, e diventata mamma lo scorso anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma

rebecca manenti figlia heatherRebecca Manenti, la figlia di Heather Parisi e sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo, è diventata mamma - Rebecca Manenti, la prima figlia di Heather Parisi e l'ex marito Giorgio Manenti, è diventata mamma per la prima volta ... Secondo fanpage.it

rebecca manenti figlia heatherRebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma - Figlia della primogenita Rebecca e del compagno Carlo Francheschini, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre ... vanityfair.it scrive

