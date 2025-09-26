Rebecca Jewel Manenti figlia di Heather Parisi è diventata mamma

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una bambina la seconda nipote di Heather Parisi, Sole. Figlia della primogenita Rebecca e del compagno Carlo Francheschini, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

rebecca jewel manenti figlia di heather parisi 232 diventata mamma

© Vanityfair.it - Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma

In questa notizia si parla di: rebecca - jewel

rebecca jewel manenti figliaRebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma - Figlia della primogenita Rebecca e del compagno Carlo Francheschini, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre ... Secondo vanityfair.it

Rebecca Manenti mamma e Jacqueline è diventata zia: la piccola nata in un giorno speciale - Rebecca Manenti ha dato alla luce la sua prima figlia e zia Jacqueline è zia! Come scrive ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Rebecca Jewel Manenti Figlia