Rebecca Jewel Manenti figlia di Heather Parisi è diventata mamma

È una bambina la seconda nipote di Heather Parisi, Sole. Figlia della primogenita Rebecca e del compagno Carlo Francheschini, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma

In questa notizia si parla di: rebecca - jewel

Due sorelle, un legame unico: Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlie di Heather Parisi, insieme per un momento indimenticabile — il baby shower in attesa della piccola Sole. Tra sorrisi e complicità, una nuova emozione da condivi - facebook.com Vai su Facebook

Rebecca Jewel Manenti, figlia di Heather Parisi, è diventata mamma - Figlia della primogenita Rebecca e del compagno Carlo Francheschini, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre ... Secondo vanityfair.it

Rebecca Manenti mamma e Jacqueline è diventata zia: la piccola nata in un giorno speciale - Rebecca Manenti ha dato alla luce la sua prima figlia e zia Jacqueline è zia! Come scrive ultimenotizieflash.com