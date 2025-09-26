Reati commessi in carcere ad Avellino firmata intesa a Napoli
Tempo di lettura: 3 minuti Assicurare un costante raccordo operativo e l’effettivo scambio di flussi informativi tra la polizia penitenziaria e gli altri organi di polizia giudiziaria del territorio “per un più efficace contrasto dei reati commessi all’interno degli istituti penitenziari della provincia di Avellino”. E’ l’obiettivo del protocollo di intesa sottoscritto dal procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Patrizia Mirra, d al procuratore di Avellino Domenico Airoma, il facente funzioni di procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò, il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Lucia Castellano, il comandante della Legione carabinieri Campania gen. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
