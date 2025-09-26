Real Betis-Osasuna domenica 28 settembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Verdiblancos vittoriosi sui Navarri?
Real Betis e Osasuna chiuderanno la domenica di Liga, affrontandosi allo stadio de la Cartuja: gli andalusi sono reduci da un pareggio nella prima uscita europea della stagione, grazie al guizzo di Antony, che ha permesso di riacciuffare il Nottingham Forest. I Navarri invece hanno vissuto una vera e propria beffa nel turno infrasettimanale: nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: real - betis
Sky – Inter, incontro con il Real Betis per Asllani
Real Betis-Alaves (venerdì 22 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per i Verdiblancos?
Celta Vigo-Real Betis (mercoledì 27 agosto 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita avvincente a Balaidos?
Antony ha svelato di aver rifiutato un’offerta molto allettante del Bayern Monaco, rispettando l’impegno preso di tornare al Real Betis Il trasferimento al Betis era stato momentaneamente bloccato venerdì, ma il club tedesco avrebbe tentato un ultimo assalto - facebook.com Vai su Facebook
| : Acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paco Esteban dal Real Betis Balompié. L’attaccante spagnolo classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera - X Vai su X
Liga 2025-2026: Betis-Osasuna, le probabili formazioni - Osasuna, match valido per la settima giornata di Liga 2025- Si legge su sportal.it
Pronostico Real Betis vs Osasuna – 28/09/2025 - Il match tra Real Betis e Osasuna, in programma il 28 settembre 2025 alle ore 21:00 all'Estadio de La Cartuja, rappresenta un'importante sfida di metà ... Secondo news-sports.it