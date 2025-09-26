Re Carlo non ha detto nulla del colloquio con Harry ma lui è tornato in California elettrizzato dall’idea di riallacciare non solo i rapporti ma anche di poter tornare a far parte della Famiglia Reale. E Meghan Markle ora teme di perderlo per sempre. Re Carlo, Meghan Markle teme per il suo matrimonio. Meghan Markle era in ansia per l’incontro che Harry ha avuto con Re Carlo. Sentiva che da questo colloqui dipendeva il destino del suo matrimonio e forse non a torto, considerando come suo marito ha reagito dopo. Se prima erano distanti, ora si può dire che siano separati. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Harry sempre più vicino: Meghan Markle teme di perderlo