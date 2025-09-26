Re Carlo agli alunni della Scuola Cittadini | Commosso dal vostro impegno per il pianeta

Bergamo. Gli alunni della scuola primaria Caterina Cittadini di Bergamo hanno iniziato il nuovo anno scolastico con una graditissima sorpresa: una lettera inviata direttamente da Buckingham Palace in risposta a un messaggio inviato a Re Carlo III la primavera scorsa. Tutto è nato il 9 aprile, quando Sua Maestà, in visita in Italia con la moglie Camilla, ha tenuto un discorso al Parlamento italiana; quel pomeriggio gli studenti delle attuali classi quinte hanno assistito incuriositi all’evento in diretta dalla LIM di classe e si sono piacevolmente stupiti quando Re Carlo ha esordito con saluti e ringraziamenti in lingua italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Re Carlo agli alunni della Scuola Cittadini: “Commosso dal vostro impegno per il pianeta“

