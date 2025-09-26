RC auto | in Campania le due province più care d’Italia
Tempo di lettura: 2 minuti Il premio medio per assicurare un’auto in Campania ad agosto 2025 è stato pari a 1.012,76 euro, in calo, secondo l’ Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it *, del 3,8% su base annua. Nonostante la diminuzione, la regione continua ad essere l’area in cui l’RC auto costa di più; lo scorso mese la tariffa rilevata in Campania risultava essere più alta del 57% rispetto alla media nazionale. «Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia », spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: auto - campania
