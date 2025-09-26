RC auto | in Campania le due province più care d’Italia

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il premio medio per assicurare un’auto in Campania ad agosto 2025 è stato pari a 1.012,76 euro, in calo, secondo l’ Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it *, del 3,8% su base annua. Nonostante la diminuzione, la regione continua ad essere l’area in cui l’RC auto costa di più; lo scorso mese la tariffa rilevata in Campania risultava essere più alta del 57% rispetto alla media nazionale. «Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia », spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rc auto in campania le due province pi249 care d8217italia

© Anteprima24.it - RC auto: in Campania le due province più care d’Italia

In questa notizia si parla di: auto - campania

Ieri in Campania: pesce conservato male, scatta il sequestro. Auto in un burrone, dramma sfiorato nel Sannio

Ieri in Campania: auto a fuoco, bimbo ustionato. Inchiesta sui rifiuti, 19 indagati

Ieri in Campania: auto contro un palo, due donne ferite

Dove costa di più l’RC auto? Campania al top, Friuli-Venezia Giulia il più economico - Il premio medio RC auto in Italia ad agosto 2025 è salito a 645,58 euro (+1,7%). Scrive diariodelweb.it

rc auto campania dueRC Auto, ennesima batosta per gli italiani: si pagherà molto di più, la situazione - L'assicurazione dell'auto sta diventando un problema sempre più evidente per gli italiani e ora la situazione diventa complessa. Secondo reportmotori.it

Cerca Video su questo argomento: Rc Auto Campania Due