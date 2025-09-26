Agliana (Pistoia), 26 settembre 2025 – Due uomini senza fissa dimora sono stati arrestati in flagranza nella tarda serata dello scorso lunedì dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pistoia per furti commessi all’interno di un vivaio. Nello specifico, un ventenne e un trentaquattrenne, sono stati beccati dagli uomini dell’Arma all’interno del vivaio della Giorgio Tesi Group a San Michele di Agliana, al confine con la provincia di Prato e a due passi dal tracciato dell’A11 Firenze-Mare e della via Toscana. Grazie a una segnalazione arrivata al 112, infatti, i Carabinieri si sono precipitati nella zona e i due soggetti sono stati rintracciati a poca distanza dall’azienda, mentre si trovavano a bordo di un furgone carico di circa 50 piante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Razzia nel vivaio Gtg, fermati dopo il colpo: nel furgone 50 piante