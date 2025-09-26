Rayo Vallecano-Siviglia domenica 28 settembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Matagigantes hanno qualcosa in più?

Sfida molto interessante per aprire il programma domenica del campionato spagnolo: il Rayo Vallecano ospiterà il Siviglia, alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata. Le prestazioni dei Matagigantes sono sempre state di buon livello: nell’infrasettimanale, inoltre, sono andati vicini all’impresa di espugnare il Metropolitano, visto che a dieci minuti dalla fine erano avanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

