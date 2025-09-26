Rayo Vallecano-Siviglia domenica 28 settembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Matagigantes hanno qualcosa in più?
Sfida molto interessante per aprire il programma domenica del campionato spagnolo: il Rayo Vallecano ospiterà il Siviglia, alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata. Le prestazioni dei Matagigantes sono sempre state di buon livello: nell’infrasettimanale, inoltre, sono andati vicini all’impresa di espugnare il Metropolitano, visto che a dieci minuti dalla fine erano avanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Tripletta contro il Rayo Vallecano con l’Atletico sotto 1-2 all’80º, in un avvio di stagione non facilissimo per i Colchoneros. Julian Alvarez continua a dimostrarsi il numero 9 più sottovalutato d’Europa. - facebook.com Vai su Facebook
Tomas #Palacios wants to stay at #Inter. He has turned down several bids (FC Basel, Santos, Zenit, Olympiacos, Rayo Vallecano, Sampdoria) in the last days to have a chance in Inter’s First Team for the season 2025/26. #transfers - X Vai su X
Pari esterno per il Celta Vigo: l'eurorivale del Bologna non va oltre l'1-1 con il Rayo - Succede tutto nella ripresa, con Iglesias che porta. Da tuttomercatoweb.com