Rayo Vallecano-Siviglia domenica 28 settembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Matagigantes hanno qualcosa in più?
Sfida molto interessante per aprire il programma domenica del campionato spagnolo: il Rayo Vallecano ospiterà il Siviglia, alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata. Le prestazioni dei Matagigantes sono sempre state di buon livello: nell’infrasettimanale, inoltre, sono andati vicini all’impresa di espugnare il Metropolitano, visto che a dieci minuti dalla fine erano avanti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
JULIAN ALVAREZ STA INIZIANDO A FARE A UNO SPORT DIVERSO! Quinto gol in quattro giorni, prima la doppietta al Rayo Vallecano che fa vincere il suo Atleti e poi la doppietta nel derby di Madrid. Il secondo con una punizione SENZA SENSO, MERAVI - facebook.com Vai su Facebook
Atletico-Rayo ha un protagonista assoluto: JULIAN ALVAREZ Finisce 3-2 la sfida tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano. Quando tutto sembrava compromesso, ci pensa uno straordinario Julian Alvarez a ribaltare la partita. - X Vai su X
