Ravenna-Ternana le probabili formazioni | per mister Liverani più possibilità nello schierare l' attacco Bianay e Ndrecka tornano titolari

26 set 2025

La Ternana si prepara a un impegno di alta classifica.Sabato 26 settembre alle ore 15 sarà di scena allo stadio “Bruno Benelli” contro la capolista Ravenna nel girone B di Serie C.La formazione romagnola ha iniziato il campionato con il piede giusto, grazie a un gruppo che unisce l’esperienza di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

