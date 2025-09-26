Ravenna-Ternana Fabio Liverani | Settimane pregresse di incertezza gestite con serietà

Ternitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina il trittico di impegni per Ravenna-Ternana, in campo sabato 27 settembre (ore 15) allo stadio Benelli. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella sala stampa del Libero Liberati per presentare la gara contro i giallorossi, reduci da quattro vittorie consecutive.Le parole di Bandecchi e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ravenna - ternana

Ternana, i due in dubbio per la gara con il Ravenna. Capuano e Ferrante tengono in ansia le Fere

Ravenna, Di Marco fermo almeno un mese. Con la Ternana si va verso il tutto esaurito

ravenna ternana fabio liveraniRIVIVI – RavennaTernana, Liverani: “Affrontiamo una squadra forte che gioca verticale, una partita complicata e dispendiosa” - Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani alla vigilia della partita Ravenna - Da ternananews.it

ravenna ternana fabio liveraniLIVE – RavennaTernana, la conferenza stampa di Liverani - Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani alla vigilia della partita Ravenna - Riporta ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Ravenna Ternana Fabio Liverani