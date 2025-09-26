Ravenna-Ternana Fabio Liverani | Settimane pregresse di incertezza gestite con serietà
Termina il trittico di impegni per Ravenna-Ternana, in campo sabato 27 settembre (ore 15) allo stadio Benelli. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella sala stampa del Libero Liberati per presentare la gara contro i giallorossi, reduci da quattro vittorie consecutive.Le parole di Bandecchi e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: ravenna - ternana
Ternana, i due in dubbio per la gara con il Ravenna. Capuano e Ferrante tengono in ansia le Fere
Ravenna, Di Marco fermo almeno un mese. Con la Ternana si va verso il tutto esaurito
Ternana: Liverani replica a Bandecchi. «E ora pensiamo al Ravenna» - X Vai su X
https://www.ternanatime.com/2025/09/25/serie-c-b-6giornata-prova-di-forza-di-arezzo-e-ravenna/ - facebook.com Vai su Facebook
RIVIVI – Ravenna – Ternana, Liverani: “Affrontiamo una squadra forte che gioca verticale, una partita complicata e dispendiosa” - Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani alla vigilia della partita Ravenna - Da ternananews.it
LIVE – Ravenna – Ternana, la conferenza stampa di Liverani - Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani alla vigilia della partita Ravenna - Riporta ternananews.it