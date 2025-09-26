Si va verso il ‘tutto esaurito’. Dopo il pienone col Perugia, anche la Ternana – domani pomeriggio alle 15 – porterà al ‘ Benelli ’ il pubblico delle grandi occasioni. La prevendita, sia online, sia ‘fisica’, prosegue oggi, così come domani mattina. Restano disponibili poche centinaia di tagliandi, in tutti i settori. Anche il settore ospiti (capienza stagionale ridotta da 627 a 550 posti) dovrebbe far registrare un afflusso maggiore rispetto ai 230 perugini di venerdì scorso. In ogni caso, il colpo d’occhio sarà notevole e l’atmosfera particolarmente elettrica. D’altronde, i giallorossi difendono per la seconda volta consecutiva il primo posto in classifica e si stanno attirando le attenzioni di tutte le rivali, ad iniziare dalle annunciate big, Arezzo e Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna, Di Marco fermo almeno un mese. Con la Ternana si va verso il tutto esaurito