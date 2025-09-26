Rapito a Vittoria 17enne ritrovato | si è presentato in commissariato con un amico

Il sequestro davanti agli amici. Un rapimento in piena regola, in pieno stile criminalità organizzata, ha scosso la città di Vittoria, in provincia di Ragusa. Una vicenda che si è chiusa con un lieto fine ma che presenta ancora numerosi interrogativi. La vittima è un ragazzo di 17 anni, studente del liceo scientifico “Giuseppe Mazzini” e figlio di un noto imprenditore del settore ortofrutticolo. Il giovane nella serata di venerdì 26 settembre si è presentato in commissariato. L’adolescente si trovava con un gruppo di amici in una zona residenziale alla periferia della città quando, all’improvviso, due auto – una Fiat Panda bianca e una nera – si sono fermate vicino al gruppo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rapito a Vittoria, 17enne ritrovato: si è presentato in commissariato con un amico

