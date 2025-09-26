Rapine aggressioni e accoltellamenti in centro a Cremona | blitz contro le baby gang
Cremona, 26 settembre 2025 - Scacco alle baby gang che da mesi stanno seminando la paura nel centro di Cremona. La Polizia di Stato di Cremona e il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cremona mercoledì mattina hanno eseguito dieci perquisizioni a carico di nove minorenni ed un maggiorenne, indagati in concorso e a vario titolo per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose commessi fra febbraio e marzo 2025. Dei dieci indagati, quattro sono stati altresì arrestati in esecuzione del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che per i tre ancora minorenni ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità educativa m entre all’unico oggi diventato maggiorenne ha applicato la misura della permanenza in casa, in quanto già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altra causa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
