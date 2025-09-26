Rapine a mano armata a Fano scassinati distributori di giochi per bambini | uomo e donna arrestati

Due arresti a Fano per rapine a mano armata: individuati un uomo e una donna senza fissa dimora, legati a problemi di droga.

In questa notizia si parla di: rapine - mano

Fano - Rapine nelle attività commerciali, polizia e carabinieri arrestano una coppia - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano e la Compagnia Carabinieri di Fano hanno tratto in arresto i due responsabili delle rapine a mano armata avvenute agli inizi di settembre a danno ... Da veratv.it