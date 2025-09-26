Rapinarono i magazzinieri del Bologna calcio Daspo e denunce per 4 tifosi dell’Unieuro Forlì

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì, 26 settembre 2025 – Quattro tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì sono stati colpiti da Daspo per l'accusa di avere rapinato tre dipendenti del Bologna Calcio, lo scorso 8 dicembre, in un'area di servizio sull'A1. I provvedimenti adottati dal Questore di Parma vanno da un anno a dieci anni di divieto di accesso agli stadi. Gli ultras forlivesi, tutti tra i 44 e i 52 anni, erano di rientro dalla trasferta di Cremona quando hanno avvicinato i tre magazzinieri della società rossoblù nel parcheggio dell'area di servizio San Martino Ovest, nella zona di Fidenza, nel Parmense. Dopo averli minacciati, avevano sottratto indumenti e uno zaino con i loghi del Bologna, fuggendo poi su un minivan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rapinarono i magazzinieri del bologna calcio daspo e denunce per 4 tifosi dell8217unieuro forl236

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinarono i magazzinieri del Bologna calcio, Daspo e denunce per 4 tifosi dell’Unieuro Forlì

In questa notizia si parla di: rapinarono - magazzinieri

rapinarono magazzinieri bologna calcioRapinarono magazzinieri Bologna Calcio, nell'area di servizio San Martino. Daspo e denunce per 4 tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì - Quattro tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì sono stati colpiti da Daspo per l’accusa di avere rapinato tre dipendenti del Bologna Calcio, lo scorso 8 dicembre, in un’area di servizio sull'A1. Da gazzettadiparma.it

rapinarono magazzinieri bologna calcioMagazzinieri del Bologna Calcio rapinati dagli ultras di basket dell'Unieuro Forlì, inflitti Daspo per 19 anni - Quattro tifosi di Forlì colpiti da Daspo per rapina aggravata ai danni di magazzinieri del Bologna Calcio: indagini e provvedimenti della Questura di Parma. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Rapinarono Magazzinieri Bologna Calcio