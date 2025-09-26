Forlì, 26 settembre 2025 – Quattro tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì sono stati colpiti da Daspo per l'accusa di avere rapinato tre dipendenti del Bologna Calcio, lo scorso 8 dicembre, in un'area di servizio sull'A1. I provvedimenti adottati dal Questore di Parma vanno da un anno a dieci anni di divieto di accesso agli stadi. Gli ultras forlivesi, tutti tra i 44 e i 52 anni, erano di rientro dalla trasferta di Cremona quando hanno avvicinato i tre magazzinieri della società rossoblù nel parcheggio dell'area di servizio San Martino Ovest, nella zona di Fidenza, nel Parmense. Dopo averli minacciati, avevano sottratto indumenti e uno zaino con i loghi del Bologna, fuggendo poi su un minivan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinarono i magazzinieri del Bologna calcio, Daspo e denunce per 4 tifosi dell’Unieuro Forlì