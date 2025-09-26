Rapina in strada a Chieri | uomo aggredito con una cintura attorno al collo poi derubato della catenina

Un 81enne italiano è stato rapinato in strada nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025 all'incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via Balbo a Chieri. È stato avvicinato da due magrebini che sembravano apparentemente venditori di cinture e gli avevano proposto di acquistarne una. Al suo rifiuto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

