Rapina in piazza Partigiani Due finiscono in cella
“L’imboscata“ è avvenuta nei parcheggi di piazza Partigiani. Uno ha fatto il “palo“, attento a controllare che non passasse nessuno. L’altro si è avvicinato alla vittima, le ha dato una spinta alle spalle, facendola finire a terra per poi prenderle la borsa. Quindi la fuga dei responsabili che, ora, per la Procura della Repubblica di Perugia, hanno il volto e i nomi di due pregiudicati, entrambi tunisini, di 34 e 42 anni, a cui gli investigatori della squadra mobile hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, firmato dal giudice per le indagini preliminari di Perugia. L’episodio risale al pomeriggio del 28 gennaio di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
