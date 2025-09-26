Rapina in centro a Foggia | sorprendono studente universitario alle spalle e gli strappano la catenina d' oro

Un giovane studente dell'Università di Foggia è stato rapinato in pieno giorno mentre si stava recando in stazione per rientrare a Barletta. Ieri mattina, giovedì 25 settembre, Antonio si era visto costretto a percorrere a piedi il tragitto che da via Napoli conduce a piazzale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - centro

E’ caccia all’evaso: dalla rapina in centro a Rimini alla fuga dal carcere con le stampelle

Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti

Assalto al portavalori in pieno centro abitato e di mattina: rapina riuscita

Sei settimane di #prognosi dopo la #rapina nel #centro di #Foligno. #Arrestati in due https://umbriaon.it/sei-settimane-di-prognosi-dopo-la-rapina-nel-centro-di-foligno-arrestati-in-due/… #Umbria #indagini #carabinieri #anziana #rapinata #arresti #carcere #Pe - X Vai su X

RAPINA IN UN'ABITAZIONE DEL CENTRO STORICO, CHIESTE DUE CONDANNE - facebook.com Vai su Facebook

Molfetta, rapina a mano armata nel centro commerciale Gran Shopping: due feriti, grave un carabiniere in pensione - È di due feriti, il rapinatore e un carabiniere in pensione che lo ha bloccato, il bilancio della rapina a mano armata compiuta questa ... Si legge su msn.com