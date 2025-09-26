Rapina in centro a Foggia | sorprendono studente universitario alle spalle e gli strappano la catenina d' oro

Un giovane studente dell'Università di Foggia è stato rapinato in pieno giorno mentre si stava recando in stazione per rientrare a Barletta. Ieri mattina, giovedì 25 settembre, Antonio si era visto costretto a percorrere a piedi il tragitto che da via Napoli conduce a piazzale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

