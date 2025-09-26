Rapina e spari tra i clienti nel centro commerciale | paura e due feriti a Molfetta

La sparatoria nella mattinata di oggi venerdì 26 settembre, intorno alle 10, tra i numerosi clienti che affollavano l'area del Gran Shopping Mongolfiera a Molfetta. Durante la fuga nel parcheggio è nata una colluttazione durante la quale sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco: a terra due persone ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

