Rapina da film a Molfetta svaligia una gioielleria ed esplode colpi di mitra nel parcheggio | due feriti – Video
Far west a Molfetta nella mattina del 26 settembre, nel centro commerciale La Mongolfiera, sempre frequentato da centinaia di persone. Un uomo di Cerignola armato di kalashnikof posizionato sulla modalità raffica, con una calzamaglia sul volto, ha rapinato una gioielleria sotto gli occhi di commercianti e vigilanza visibilmente intimoriti dall’arma da guerra. Dopo la rapina l’uomo è uscito nell’area parcheggio, cercando di entrare nella sua auto, visibilmente in difficoltà. Lì, nel parcheggio, un carabiniere in pensione è riuscito a sottrargli le chiavi dell’auto. Il rapinatore, però, con l’arma ancora in pugno ha cercato di sequestrare l’auto di una signora, senza successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
