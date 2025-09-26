Rapina al centro commerciale di Molfetta spari nel parcheggio | ferito gravemente ex carabiniere in pensione

Rapina a mano armata in pieno giorno al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: due feriti, arrestato un rapinatore con kalashnikov. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina al centro commerciale di Molfetta, spari nel parcheggio: ferito gravemente ex carabiniere in pensione

In questa notizia si parla di: rapina - centro

E’ caccia all’evaso: dalla rapina in centro a Rimini alla fuga dal carcere con le stampelle

Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti

Assalto al portavalori in pieno centro abitato e di mattina: rapina riuscita

Sei settimane di #prognosi dopo la #rapina nel #centro di #Foligno. #Arrestati in due https://umbriaon.it/sei-settimane-di-prognosi-dopo-la-rapina-nel-centro-di-foligno-arrestati-in-due/… #Umbria #indagini #carabinieri #anziana #rapinata #arresti #carcere #Pe - X Vai su X

RAPINA IN UN'ABITAZIONE DEL CENTRO STORICO, CHIESTE DUE CONDANNE - facebook.com Vai su Facebook

Molfetta, rapina a mano armata nel centro commerciale Gran Shopping: due feriti, grave un carabiniere in pensione - È di due feriti, il rapinatore e un carabiniere in pensione che lo ha bloccato, il bilancio della rapina a mano armata compiuta questa ... Secondo msn.com

Rapina a mano armata al centro commerciale di Molfetta: attimi di terrore, due feriti - MOLFETTA – Paura e caos questa mattina al centro commerciale di Molfetta, teatro di una violenta rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. Si legge su giornaledipuglia.com