Rapina ai dipendenti del Bologna presso l'area di servizio SMartino 4 i Daspo

Il personale della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato ha proceduto alla notifica di quattro provvedimenti DASPO, emessi dal Questore di Parma, nei confronti di quattro tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì, tutti di età compresa tra i 44 e i 52 anni.

Rapinarono magazzinieri Bologna Calcio, nell'area di servizio San Martino. Daspo e denunce per 4 tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì - Quattro tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì sono stati colpiti da Daspo per l'accusa di avere rapinato tre dipendenti del Bologna Calcio, lo scorso 8 dicembre, in un'area di servizio sull'A1.

