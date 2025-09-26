Rapina a Molfetta in una gioielleria ex carabiniere ferito dagli spari nel parcheggio del centro commerciale

Rapina a mano armata in pieno giorno al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: due feriti, arrestato un rapinatore con kalashnikov. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Rapina al centro commerciale di Molfetta, spari nel parcheggio: ferito gravemente ex carabiniere in pensione - Rapina a mano armata al centro commerciale di Molfetta: due feriti, un arresto e momenti di panico tra i clienti. Da virgilio.it

rapina molfetta gioielleria exRapina a mano armata al centro commerciale di Molfetta: attimi di terrore, due feriti - MOLFETTA – Paura e caos questa mattina al centro commerciale di Molfetta, teatro di una violenta rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. Secondo giornaledipuglia.com

