Rapina a mano armata nel centro commerciale due feriti a Molfetta
Momenti di paura, questa mattina intorno alle 10.30, in un centro commerciale alla periferia di Molfetta. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata compiuta una rapina a mano armata all'interno di uno dei negozi della struttura. La rapina sarebbe avvenuta in una gioielleria. Il primo bilancio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: rapina - mano
Prato, rapina a mano armata in farmacia: intercettato e arrestato
Rapina a mano armata in un distributore in centro a Torino, bottino da migliaia di euro: due arresti
Torino, rapina a mano armata al distributore: arrestati autore e 'palo'
Duplice rapina a mano armata, scarcerato Rosario Romano - facebook.com Vai su Facebook
Rapina a mano armata in un centro scommesse: malviventi in fuga https://ift.tt/Cx7dn5I https://ift.tt/ayELwbh - X Vai su X
Rapina a mano armata, due persone ferite: una è grave - È di due feriti il bilancio della rapina a mano armata compiuta poco fa ai danni di uno dei negozi del centro commerciale che si trova alla periferia della città di Molfetta, in provincia di Bari. Riporta rainews.it
Molfetta, rapina a mano armata al centro commerciale: due feriti, uno è grave - È di due feriti il bilancio della rapina a mano armata compiuta poco fa ai danni di uno dei negozi del centro commerciale che si trova alla periferia della città di Molfetta, in provincia di Bari. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it