Ranking Uefa per nazioni Danimarca al primo posto nella classifica stagionale Dopo i primi turni Italia al 9° posto

Ranking Uefa per nazioni, la situazione aggiornata dopo le prime giornate di Champions ed Europa League: Danimarca sorprende, Italia indietro. Sono bastate appena due settimane di coppe europee, con una giornata di Champions League e una di Europa League già archiviate, per delineare le prime tendenze nel season ranking UEFA. Una classifica ancora provvisoria e tutta da scrivere, ma che offre già spunti interessanti in vista della lotta ai posti extra per la prossima Champions League. A sorpresa, in testa troviamo la Danimarca con 6.125 punti, grazie al rendimento positivo dei suoi club (due ancora in corsa su quattro). 🔗 Leggi su Internews24.com

