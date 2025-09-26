Ranking Uefa per nazioni Danimarca al primo posto nella classifica stagionale Dopo i primi turni Italia al 9° posto
Ranking Uefa per nazioni, la situazione aggiornata dopo le prime giornate di Champions ed Europa League: Danimarca sorprende, Italia indietro. Sono bastate appena due settimane di coppe europee, con una giornata di Champions League e una di Europa League già archiviate, per delineare le prime tendenze nel season ranking UEFA. Una classifica ancora provvisoria e tutta da scrivere, ma che offre già spunti interessanti in vista della lotta ai posti extra per la prossima Champions League. A sorpresa, in testa troviamo la Danimarca con 6.125 punti, grazie al rendimento positivo dei suoi club (due ancora in corsa su quattro). 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ranking - uefa
Ranking UEFA aggiornato: chi sale, chi scende e perché conta davvero
Roma Femminile, soddisfazione europea: giallorosse nella top 10 del Ranking UEFA
Ranking Uefa Inter, i nerazzurri sopra al PSG nel 2025-26: soltanto un’altra italiana nella top 10! La classifica
Riparte la corsa al posto extra in Champions, il ranking UEFA dopo la prima giornata di Europa League: l’Italia insegue - X Vai su X
Con la vittoria ottenuta in casa dell'Ajax, l'Inter si conferma al terzo posto del ranking Uefa ottenendo 8 punti per la vittoria - facebook.com Vai su Facebook
Ranking UEFA stagionale per nazioni, Italia nona. Danimarca prima, segue il Portogallo - Sono Danimarca e Portogallo le prime 2 squadre del ranking UEFA stagionale per nazioni dopo la prima giornata di Europa League, andata in scena ieri sera. Da tuttojuve.com
Corsa al quinto posto in Champions League 2026/27: il ranking UEFA aggiornato - Ogni squadra conquista punti in base ai risultati ottenuti: vittorie, pareggi e passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta. gonfialarete.com scrive