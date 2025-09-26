rania di giordania da favola la foto con le principesse bellissime

Rania di Giordania ha condiviso su Instagram una foto con le figlie, Salma e Iman, per celebrare il loro compleanno. E ha commentato con una battutina riferita alle nipotine, Iman e Amina, che le stanno letteralmente rubando il cuore. Rania di Giordania, la foto dolcissima con le figlie. Rania di Giordania ha voluto condividere su Instagram gli auguri di buon compleanno alle due figlie, Salma e Iman. La coincidenza curiosa è che le due Principesse sono nate a quattro anni e un giorno di distanza. Infatti, Salma è nata il 26 settembre del 2000, mentre Iman è nata il 27 settembre del 1996. Quest’ultima si è sposato nel 2023 e ha febbraio 2025 ha reso nonna per la seconda volta Rania, dando alla luce Amina. 🔗 Leggi su Dilei.it

