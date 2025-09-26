Rampulla: «Chivu troverà la quadra, ma con gli stessi interpreti non è semplice». L’ex portiere spiega come il tecnico romeno potrà incidere nella stagione. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Michelangelo Rampulla ha espresso il proprio parere sulla scelta dell’ Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu, subentrato in estate dopo il lungo percorso alla guida della Primavera nerazzurra. Secondo Rampulla, la qualità del lavoro dell’allenatore romeno in Serie A emergerà con il tempo, ma la rosa rimasta pressoché invariata rappresenta una sfida ulteriore. Le parole di Rampulla su Chivu e sull’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rampulla non ha dubbi: «Chivu troverà la quadra, ma con gli stessi interpreti non è semplice»