Rambaldi oro mondiale In Cina azzurri dominatori Luca | Sette anni dopo siamo ancora davanti

Nelle giornate in cui la città estense celebra il ‘Ferrara sport festival’, arriva nelle prime ore della mattina di ieri una notizia che fa esultare tutti i ferraresi. Si tratta dell’importante titolo mondiale conquistato dal ferrarese Luca Rambaldi ai mondiali di canottaggio nella lontana e calda Shangai in Cina. Una gioia che ha ‘svegliato’ Ferrara con una gioia sportiva che dà lustro a tutta la città. A Shanghai, infatti, a distanza di sette anni dall’ultimo successo, il quattro di coppia maschile si è laureato campione del mondo. È il bis per il ferrarese Luca Rambaldi con Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

