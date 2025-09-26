Rai | Conte ' ci stanno portando verso gesti eclatanti'

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Se pensano di andare alle politiche con questo assetto nel sistema radiotelevisivo, avendo tutto sotto controllo, non hanno capito. Alzeremo i toni e sarà uno scontro". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Awards, intervistato dal direttore de La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi. "Non possiamo accettare tutto questo. Lasciamo le autocrazie ai loro amici. Ci stanno portando verso gesti eclatanti. Dovremo alzare ancora di più la soglia di reazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

rai conte ci stanno portando verso gesti eclatanti

© Iltempo.it - Rai: Conte, 'ci stanno portando verso gesti eclatanti'

In questa notizia si parla di: conte - stanno

Vincenzo De Luca, la cena con Giuseppe Conte: a cosa stanno lavorando

Napoli, ecco come stanno Buongiorno e Gilmour: l’annuncio di Conte

Verso Fiorentina-Napoli, Neres e Gutierrez stanno meglio: Conte potrebbe portarli in panchina (Gazzetta)

rai conte stanno portandoRai: Conte, 'ci stanno portando verso gesti eclatanti' - "Se pensano di andare alle politiche con questo assetto nel sistema radiotelevisivo, avendo tutto sotto controllo, non hanno capito. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Conte Stanno Portando